Президент Владимир Зеленский в этом году выиграл свою главную битву, поскольку страна избежала наихудшего

Как сообщает Politeka, об этом в Politeka On-line рассказал телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«В этом году все могло оказаться гораздо хуже. Нас могла ждать инфляция - этого не произошло. Укрепление валюты состоялось. Хотим мы этого, или нет. Лучше, когда ты получаешь в долларовом эквиваленте больше, чем получал а 10-15%. Правда, заслуги в этом самого президента немного. Здесь главная заслуга Зеленского - что он выиграл выборы и убрал главного крестопроадвца Украины - Петра Порошенко. Который играл и играет до сих пор на этих обязательствах», - отметил он.

Пальчевский уточнил, что специалисты рассказывают ему о том, что Порошенко продолжает играть в «грязные игры».

«Я общаюсь со многими специалистами. Они могут сказать, что клан Порошенко много вкладывают в пирамиду государственных обязательств, которая, по мнению некоторых экономистов, привела к тому, что рухнул доллар. Могу сказать, что мне приятней, когда падает доллар, чем гривна. А есть один вопрос - хотелось бы, чтобы просели немного цены. Но здесь уже вступают другие силы в игру. И жадность, и зависть», - подчеркнул он.

Более того, Пальчевский также обратился к Зеленскому лично.

«Те, кто ворует в течении 30 лет, уже заменены другими. Но они уже почти год будут у власти. Как думаете, им поступали предложения? Были. И как думаете, они отказались от них? Сложный вопрос. Думаю, что многие нет», - уточнил он.

До этого Пальчевский рассказывал, что голосовавшие за Зеленского поступили правильно.

«Всем тех, кто голосовал за Зеленского, и которых я пидбурював, як кажуть на вулицях, это делать, я хочу сказать, слава богу, мы поступили в общем-то правильно. Теперь все за ним, и за членами его команды, которых надо модулировать периодически, и пока можно гавкать, я буду это делать», - заявил он.

При этом Пальчевский рассказал, как он видит достижения Зеленского на политической арене.

«Я хочу сказать, что, не смотря ни на что, мы входим в новый год с надеждой на мир, мы входим с газом, мы входим с новым Путиным, который, как я и предполагал две недели тому назад, а как не похвалиться, говорил о том, что скорее все в схватке с Зеленским, он займет довольно мягкую позицию, а наш президент пока занял вроде твердую. И смотрите, работает. Потому что вы знаете, нет ничего страшнее, чем личностная неприязнь. Вот та, которая существовала между двумя лидерами и не давала странам развиваться», - заявил он.

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

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