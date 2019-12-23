Андрей Пальчевский рассказал о победах президента Владимира Зеленского

Об этом известный украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский рассказал в видео обращении, которое появилось на его странице в соцсети, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Пальчевский отметил, что голосовавшие за Зеленского поступили правильно.

«Всем тех, кто голосовал за Зеленского, и которых я пидбурював, як кажуть на вулицях, это делать, я хочу сказать, слава богу, мы поступили в общем-то правильно. Теперь все за ним, и за членами его команды, которых надо модулировать периодически, и пока можно гавкать, я буду это делать», - заявил он.

При этом Пальчевский рассказал, как он видит достижения Зеленского на политической арене.

«Я хочу сказать, что, не смотря ни на что, мы входим в новый год с надеждой на мир, мы входим с газом, мы входим с новым Путиным, который, как я и предполагал две недели тому назад, а как не похвалиться, говорил о том, что скорее все в схватке с Зеленским, он займет довольно мягкую позицию, а наш президент пока занял вроде твердую. И смотрите, работает. Потому что вы знаете, нет ничего страшнее, чем личностная неприязнь. Вот та, которая существовала между двумя лидерами и не давала странам развиваться», - заявил он.

Также Пальчевский добавил, что еще ждет от Зеленского посадки Петра Порошенко.

«Слава богу, наш липецкий полководец исчез в небытие. Кстати, вишенкой в торте будет, если Зеленский в следующем году все таки посадит. Очень надеюсь на это. Это будет наверно уже к 8 марта. Весна ж прийде, и будемо саджаты», - подытожил он.

не так уж мы и ошиблись) Gepostet von Андрей Пальчевский am Montag, 23. Dezember 2019

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

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