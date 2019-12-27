Большинство россиян живут хуже, чем украинцы, несмотря на устойчивый миф об обратном

Как сообщает Politeka, об этом в интервью Politeka-online рассказал известный украинский эксперт и политолог Алексей Арестович.

Он рассказал о том, что на самом деле Россия живет далеко не так хорошо, как старается показывать. По словам эксперта, во многом это объясняется сразу несколькими войнами, которые ведет путинский режим, а также запущенным Кремлем процессом восстановления Советского Союза.

«Существует устойчивый миф, что в России живут лучше, чем у нас, но российская же статистика показывает, что в России ¾ населения живут хуже, чем в Украине. Если не брать крупные города, то периферия российская живет хуже, чем у нас, при гораздо более высоких ценах на продукты и на все остальное», - подчеркнул Арестович.

Он отметил, что это подтверждается огромными очередями с территорий ОРДЛО на подконтрольные Киеву территории и отсутствием подобных очередей в противоположном направлении.

Эксперт отметил, что миф о хорошей жизни россиян начал активно продвигаться в 2008 году во время мирового общественного кризиса. По словам Арестовича, в целом современная Россия вернулась к «мифологии СССР».

«История совершила петлю, и Россия снова стала мини-СССР. Это видно по усиленному белорусскому направлению», - подчеркнул эксперт.

Ранее мы писали о том, что пресс-конференция российского президента Владимира Путина показала, что его аппетиты в отношении Украины существенно возросли.

Глава РФ уже прямым текстом завил, что Причерноморье и восточная часть Украины являются «подарком Ленина», который отдал «исконно русские территории», а сейчас пришло время с этим разобраться.

Таким образом он прозрачно намекнул, откуда планирует начать новый захват территорий Украины. Это вполне может начаться в районе Мариуполя, считает военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

Напомним, Ахеджакова раскрыла успех путинской пропаганды: "Украина - наш враг".

Как сообщала Politeka, Путин нацелился на новый регион в Украине: "в феврале начнется...".

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