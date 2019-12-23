Со стороны Российской Федерации может нагрянуть новая опасность, которая ударит по Украине

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что над Украиной нависла опасность широкомасштабного наступления Российской Федерации. Об этом он сообщил изданию Обозреватель.

Он отметил, что намерения Кремля идти в наступление на юге Украины выдал сам президент РФ Владимир Путин. Недавно глава России на пресс-конференции назвал Причерноморье и восток Украины: "исконно русскими территориями".

После таких заявлений, по мнению офицера, Украине необходимо немедленно действовать и обезовасить себя: следует организовать территориальную оборону на юге государства.

Лупаков убежден, что территории Украины в направлении Мариуполя оказались под угрозой нападения российских оккупантов.

"Мариупольское направление снова под угрозой", – считает эксперт.

При этом он даже спрогнозировал, что начнут делать на территории Украины российские оккупанты перед тем, как перейдут к боевым действиям.

По его прогнозу для начала широкомасштабного наступления Российская Федерация подготовит почву и лишь потом начнет атаку. Сначала РФ необходимо "подготовить соответствующую базу, организовать на юге Украины какие-то беспорядки и прийти "на помощь русскоязычному населению".

При этом офицер констатировал, что на сегодняшний день "своим военным кулаком Путин может пробить любую нашу оборону". "В тылу у него останутся только партизаны – отряды территориальной обороны".

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