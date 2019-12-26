Легендарная актриса Лия Ахеджакова не наблюдала совсем уж откровенной ненависти к украинцам в России

Об этом она рассказала в интервью для «Крым. Реалии».

Отвечая на вопрос, доводилось ли ей сталкиваться с «великодержавным шовинизмом» россиян по отношению к украинцам, Лия Меджидовна ответила:

«Я мало с этим сталкивалась. Очень трудно русских людей убедить, что Украина – наш враг. Это очень сложно, потому что тут же украинцы, везде украинские диаспоры, в каждом городе, в каждом маленьком даже городе, в больших городах тем более. И Украина проникла к нам и в сердце, и в душу, и в желудок, и в мозги, и в глаза, и в уши. Куда ж денешься? Это очень сложно все отрезать. Хотя преуспели кое в чем, потому что если убивать людей, то отрежешь что-то».

Однако, не скрывает она, есть и те, кого российской власти и пропагандистам все же удалось убедить, что Украина – это классический враг Российской Федерации.

«Ну, может, какие-то и нашлись идиоты, мало ли, всякие есть люди. А потом, очень много сумасшедших. Очень», – пояснила она.

По словам Ахеджаковой, сейчас она не ездит в Украину, потому что может «схлопотать за это». Хотя сюда ее зовут и очень часто. Она также вспомнила в интервью о любви к Донбассу, где живут ее родственники, и где она часто играла в спектаклях, подчеркнув, что то, что сотворили с ним оккупанты, это ужас.

Не скрывает актриса и свое негативное отношение к пропагандистам. По ее словам, эти люди, снимающие фильмы о «возвращении Крыма», выглядят омерзительно.

Напомним, Ахеджакова неожиданно указала россиянам на роковую ошибку в Украине.

Как сообщала Politekа, Ахеджакова вывела на чистую воду пропагандистов Кремля.

Также Politeka писала, что Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.