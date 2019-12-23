Итоговая пресс-конференция российского президента Владимира Путина показала, что его аппетиты в отношении Украины существенно возросли

Глава РФ уже прямым текстом завил, что Причерноморье и восточная часть Украины являются «подарком Ленина», который отдал «исконно русские территории», а сейчас пришло время с этим разобраться.

Таким образом он прозрачно намекнул, откуда планирует начать новый захват территорий Украины. Это вполне может начаться в районе Мариуполя, считает военный эксперт и блогер Алексей Арестович. Своим мнение он поделился в интервью «Апострофу».

Не добившись в Париже существенных уступок от Владимира Зеленского, Путин решил усилить давление на нашу страну. Экономически принудить Киев к сдаче национальных интересов невозможно, поскольку Украина выиграла миллиардные суда по штрафам для РФ, а россиянам нужен транзит газа. Поэтому Кремль вернулся к обкатанной теме угроз – эскалация конфликта и захват новых территорий. И произойдет это уже скоро.

«Думаю, где-нибудь в феврале будущего года. Почему тогда? По одной простой причине – к этому моменту мы будем, как говорят, "тепленькие". Рейтинг Зеленского сильно снизится на фоне бюджетного кризиса, недовольства населения платежками за коммунальные услуги, непонятной ситуации с рынком земли, протестами на улицах, драками с полицейскими. И в момент, когда мы будем раздерганными внутренним системным кризисом, должно начаться давление на фронте», – считает Арестович.

Путин поспешит осуществить задуманное к новой встрече «нормандской четверки» в апреле следующего года, воспользовавшись принципом «Минск-2».

«Может начаться наступательная операция России на фронте, за которой должны последовать «минские переговоры», но уже в «нормандском формате». Примерно такой сценарий будет повторяться. Судя по намекам на пресс-конференции на «исконно русское Причерноморье», давить будут в районе Мариуполя. Возможно, это будет делаться специально - для отвлечения внимания от других участков. Но, в любом случае, каких-то гадостей стоит ожидать - на море или на суше», – подчеркнул эксперт.

В любом случае Путин не простит украинцам убытков в миллиарды долларов, репутационных потерь, санкций и утрату влияния на международной арене. У него нет ни одной причины, чтобы отказаться от планов наказать Украину за непокорность.

У Зеленского в этой ситуации будет только два пути: пойти на уступки и спровоцировать хаос внутри страны, либо же повторить путь Порошенко, несговорчивость которого привела к Дебальцево с массовыми потерями воинов.

Напомним, Украине грозят новые «республики», Арестович разоблачил Путина.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Арестович назвал победителя встречи Зеленского и Путина в Париже.