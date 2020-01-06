Украину в 2020 году ждет тяжелое время, ведь пока Владимир Зеленский не может исправить главную проблему в стране

Как сообщает Politeka.net, об этом рассказал украинский эксперт Алексей Арестович для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Мы можем константировать, что с 2020-2032 год - это будет период релаксационных войн, когда все будут воевать со всеми за базовые ресурсы, как когда-то. За буквально понимаемую воду, за буквально понимаемую нефть, за буквально понимаемый газ, за буквально понимаемые границы и т.д.. Время диалогов закончилось, если раньше воевали за идеологию, то сейчас за свое настоящее", - прогнозирует Арестович события на 12 лет вперед.

Кроме того, эксперт спрогнозировал, что в будущем ожидает Украину. Арестович объяснил с какими проблемами столкнется страна во время 2020 года.

"В Украине будет кипящий котел всех экономических кризисов. Проблема в том, что после Кучмы олигархи купили наше государство. У нас слабая государственность ее практически нет в Украине. Пока олигархи доят бюджет и доят население ничего в Украине не поменяется", - отметил Арестович.

Также он указал на главные задачи, которые поставил перед собой президент Украины Владимир Зеленский, а также объяснил безысходность и крах этих задач.

"Зеленский игнорирует релаксационные войны и международные проблемы. Он выступает миротворцем. Хочет вокруг урагана сделать окно. Но это нерешаемая задача, особенно при таком соседе, как Путин. Мы также ожидали, что он уничтожит олигархов. Но он попал к ним в зависимость. Он находится в зависимости даже от тех олигархов, которые бежали из страны. Он совсем не марионетка. Но у него никак не получается сдвинуть эту гору и выполнить то, что у него просили", - подытожил эксперт.

Напомним, Зеленский решил откреститься от Гончарука, появилось заявление.

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