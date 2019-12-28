«Слуги народу» не «зливають» Україну, а лише йдуть у бік від проекту, розпочатого Петром Порошенком

Як пише Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів політичний експерт Олексій Арестович.

Він зазначив, що зараз відбувається «слив» України, яку екс-президент Порошенко почав будувати наприкінці 2016 року після провалу Нормандської зустрічі. Мова йде про його концепцію «армія, мова, віра». Арестович впевнений, що цей сценарій виявився невдалим і вже продемонстрував свій провал.

«Головний недолік проекту Порошенка: він ексклюзивний, пропонує занадто вузьку ідентифікацію, в якій не потрібні пару десятків мільйонів українських громадян», - пояснив експерт.

За його словами, зараз «Слуги народу» запустили власний проект, який може залучити набагато більший відсоток населення.

«Проект «Слуги народу», містить у собі майже всіх (крім тих, хто любить проект Порошенка), пропонує широку і вільну самоідентифікацію. Це його головний плюс. Головний його недолік: він не проект», - зауважив Арестович.

Він пояснив, що поки програма команди президента Зеленського більше нагадує набір «хотілок» без тверезого стратегічного розрахунку.

Незважаючи на те, що експерт не вірить в навмисний злив України новою командою, він не виключає, що це може статися випадково.

«Злити щось спеціально, перебуваючи при пильному нагляді - операція дуже високого рівня складності. СН на такий рівень не здатні. Хоча рішучої кількості московської агентури там вистачає. А ще більше - корисних Москві дурнів. Тому можуть злити Україну ненавмисно», - підкреслив експерт.

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Політичні підсумки року в інтерв'ю з Юрієм Романенком підвів український політичний експерт Петро Охотін. Він зазначив, що не хотів би, щоб Україна зупинялася на досягнутому.

«Останні 4 місяців після виборів я б назвав навчанням методом тику. Тобто прийшла молода команда, залишилися впливові люди, які намагаються впливати на президента Зеленського, є всередині «Слуги народу» великі протиріччя, регіональні еліти не можуть зрозуміти, до кого йти», - розповів експерт.

Нагадаємо, Зеленський вирішив відхреститися від Гончарука, з'явилася заява.

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