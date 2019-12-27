Противоречия президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука вышли на новый уровень
Глава государства начал потихоньку критиковать провальную работу главы Кабмина, а его политтехнологи пытаются всячески подчеркнуть разницу в подходах этих двух политиков. В итоге это выглядит смешно.
Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет известный украинский политолог Олеся Яхно.
«Смешно, потому что, во-первых, Зеленский имеет чрезвычайные полномочия, по сравнению с предшественниками. По сути, он единолично сформировал большинство в ВР и назначил правительство. Поэтому это правительство Зеленского, а не Гончарука», – подчеркнула она.
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Второй момент – это то, что Кабмином в частности и экономикой в целом управляют из Офиса президента, а не из кабинета премьер-министра.
«Более того, очень часто именно президент, превышая конституционные полномочия (у нас парламентско-президентская форма правления, а не наоборот), ставил задачи правительству и парламенту», – подытожила Яхно, логично резюмировав, что, критикуя работу Кабмина, президент фактически говорит о собственных ошибках.
Ранее народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский разразился критикой в адрес главы Кабмина.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев не вырастет, а цены в платежках уменьшатся.
В ответ на это парламентарий заявил, что обещание Гончарука снизить тарифы на отопление для бытовых потребителей – просто игра на публику.
Напомним, отставка Гончарука и Кабмина: терпение Зеленского на исходе, названы имена обреченных.
Как сообщала Politeka, Зеленский устроил унизительный разнос на совещании, Гончарук аж вздрогнул.
Также Politeka писала, что Гончарук срочно собрал Кабмин из-за договора с Путиным: ночью все решится.