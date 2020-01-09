Президент Украины Владимир Зеленский делает одну ошибку за другой, что не может не отразится на его рейтингу

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту в 02:37 ночи приземлился в Киеве. Он вернулся из Омана почти через сутки после авиакатастрофы МАУ в Иране, которая унесла жизни 176 человек, включая 11 украинцев.

Как сообщает Politeka.net, ночные совещания президента Украины прокомментировал украинский политолог Михаил Чаплыга для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Это просто бред сумасшедшего. Все себе спали спокойно, но прилетает вдруг президент и хопа устраивает ночные совещания. Боинг, когда разбился? Нужно было сразу проводить совещание. Это, что дело президента? Президент может высказать свое сочуствие. К чему, тогда вот все это?", - удивляется эксперт.

Он также отметил, что Владимир Зеленский своими действиями доказывает, что слишком быстро изменился на посту президента Украины. А то, что Зеленский пришел побороть сделало его таким же "драконом", каким являлись его предшественники.

"Слишком быстро ты превратился в этого дракона с которым ты шел воевать. Сэр Ланселот стал драконом. Единственное, что он может сделать, чтобы остаться Ланселотом - это поверить в тех людей, которые дали тебе булаву. А ты, что делаешь? Плюешь им в лицо. Ведь вся эта ночная встреча просто показуха. Ну прилетел ты ночью, так иди работай. В чем виноваты эти дяди и тети?", - высказался Чаплыга.

Ко всему прочему, эксперт настаивает на том, что такая показуха была в советские времена, а сегодня она уже никому не нужна.

Напомним, кого Зеленский вытащил на свободу ради пленных украинцев.

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