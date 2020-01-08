Стало відомо, кого віддали бойовикам взамін на звільнення громадян України з полону.

Журналісти проекту “Слідство.Інфо” оприлюднили імена 44 осіб зі списку так званих “Л\ДНР” і з'ясували, чим вони прославилися. Як передає Politeka.net, серед них були підозрювані в дуже тяжких злочинах проти України.

29 грудня між Києвом і ОРДЛО відбувся обмін ув'язненими, про який домовився президент Володимир Зеленський. На батьківщину повернулися 76 громадян України, яких окупанти незаконно відправили у в'язницю. З них 12 осіб - бійці ЗСУ. У свою чергу, українська сторона передала 124 людини. Серед них були досить скандальні особистості. Але найцікавіше, що в числі звільнених виявилися люди, які проходили по кримінальних статтях, ніяк не стосуються війни на Сході.

Джерела розкрили особистості людей, яких підозрювали у тероризмі в мирних районах України. Так Едуард Бондаренко та Сергія Пастухова слідство вважало винними у смерті Олександра Хараберюша - співробітника контррозвідки СБУ підірвали у машині.

Аббасова Рустама Нуридин Огли і Сергія Петрикова звинувачували в підготовці теракту в місті Маріуполь. Марина Ковтун, як встановили правоохоронці, у 2014 році влаштувала вибух у клубі “Стіна” у Харкові, який травмував 13 осіб. В'ячеслава Чумака підозрювали в серйозній диверсії: вибухах на залізниці біля того ж Харкова. Володимира Дворнікова, Сергія Башликова і Віктора Тетюцкого називають винуватцями вибуху на харківській "Ході гідності". Там же діяв Ігор Джадан - затятий учасник “Антимайдану”. В'ячеслава Євтухова, Сергія Веселова та Дмитра Волошка визнали винними у семи терактах.

Костянтин Калашников отримав вирок на 12 років за підрив залізничного мосту в Одеській області. Владислава і Руслана Долгошея, Миколи Казанського, Олега Мазура та Миколи Селятенко підозрювали в серії диверсійних терактів у Миколаївській та Одеській областях. Микола Дубина отримав термін, підірвавши міст в Запорізькій області. Катерину Фотьеву, Олександра Шевцова, Ігоря Удовенко та Євгена Подмазко звинувачували в декількох терористичних актах в Одесі. Там же діяв Володимир Грубник, який влаштував вибух біля будівлі СБУ.

Мирослав Мельник - рецидивіст з Донецької області. За даними слідчих, в 2017 році він підірвав машину посеред Одеси. Миколи Рубана спіймали, коли він притягнув на Станицю Луганську вибуховий пристрій, який видавав за ємність з медом.

У список потрапили і іноземці. Найбільше серед них громадян Росії. Російський полковник Валерій Грат намагався пробратися в самопроголошену “Придністровську республіку” у 2017 році. Лариса Чубарова по кличці "Тереза" в 2014 році брала активну участь у проросійських рухах в Харкові. Як відомо, пізніше жінка приєдналася до групи терористів під керівництвом Ігоря Безлера.

Ще одна скандальна особистість - Олександр Дакар, він же Кринари. Чоловіка звинувачували в замаху на Аміну Окуеву і Адама Осмаєва у 2017 році.

Руслан Гаджієв - активний прихильник бойовиків на Донбасі, який в 2015 брав участь у наступі на воїнів АТО біля села Санжаровка. Олег Даронін з Ханти-Мансійського округу РФ у 2015 році став розвідником батальйону так званої “ЛНР”.

Владислава Макарова у тому ж році визнали винним у співпраці з російськими спецслужбами, шпигунстві та незаконному поводженні зі зброєю. Він отримав 9 років. Шаміль Мулиев, прізвисько - "Шаман", був членом угруповання "СРСР Брянка" і чергував на блокпостах поблизу Станиці Луганської. Мурат Джимиев - обвинувачений у справі "осетинських терористів", його вважали організатором теракту під час протестів біля Верховної Ради в 2017 році.

Житель міста Омськ Сергій Петров приїхав у Донецьк і разом з іншими окупантами чергував на блокпостах. Василь Кусакін перебрався з Якутії на окуповані території, брав участь у боях проти ЗСУ в Широкіно. Микола Покусаєв був учасником одного з полків так званої “ДНР”. Його засудили на чотири роки за бойові дії проти збройних сил України та незаконне зберігання боєприпасів.

Євген Шаталов і зовсім уклав контракт з "Міноборони ДНР". Після цього він два роки чергував у штабі. Максим Сливко, російський громадянин, який проходив по справі "оболонських терористів", підозрювався в підготовці теракту в Києві. Анатолія Бусигіна відправили за ґрати в 2018 році за вбивство в Маріуполі.

Дмитра Новікова з Білорусі правоохоронці звинуватили у бойових діях проти ЗСУ. Чоловік виступив на боці бойовиків. А його земляк Олег Ткачук визнаний учасником “Антимайдана” 2 травня в Одесі.

Бразилець Рафаель Лусварги приїхав в Україну восени 2014 року і став одним з найбільш відомих іноземних прихильників терористів на Донбасі.

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