Володимир Зеленський не боїться Володимира Путіна, тому погоджується на прямі переговори

Про це в інтерв'ю журналістам розповів міжнародний оглядач Іван Яковина, передає 24.

За його словами, український лідер Володимир Зеленський вибрав правильну тональність розмови з Володимиром Путіним.

І на відміну від інших президентів України, він не боїться лідера країни-агресора, який розв'язав війну на Донбасі і окупував Крим.

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Яковина стверджує, що багато політиків у світі вважають Володимира Путіна "жахливим, злим генієм, який може знищити будь-яку людину одним поглядом". Що стосується Зеленського, то "під час своєї зустрічі з Путіним він виглядав зовсім непогано".

"Як для першого разу, то взагалі – чудово. В цьому, я переконаний, йому допомагає його "борзість" (в хорошому сенсі цього слова). Він не боїться", - додав оглядач.

"Він не відступає, не намагається вдавати з себе інтелігентну людину. Найголовніше – не відступає. Я вважаю, що наступна зустріч, яка відбудеться у квітні (2020 року), вона буде успішною для України", – підкреслив Яковина і додав, що зараз Володимиру Путіну потрібні лише вибори на окупованому Донбасі.

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Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін зазнав фіаско. За словами астролога Влада Росса, війна на Донбасі буде закінчена вже в 2020 році.

"Стрілянини не буде. Все буде за типом Кіпру - і вовки ситі, і вівці цілі, просто припиниться стрілянина, відновиться якийсь статус-кво. І, швидше за все, нас чекає дуже довгий період примирення. У будь-якому випадку, як тільки Путін піде з влади, відразу ж Донбас стане наш", - стверджує він.

Влад Росс також зауважив, що Володимира Путіна можуть скинути з Кремля люди з близького оточення. 

"Путін дуже довго не затримається при владі. Великі проблеми у нього почнуться в 2021 році, коли Уран, символ великих переворотів, увійде в "будинок влади" Росії і може просто скинути весь його клан. Ми не побачимо "Єдину Росію", а білий ведмідь буде біт на виборах восени", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

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