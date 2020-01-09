В окружении президента Украины Владимира Зеленского его подставляют собственные люди
Как сообщает Politeka.net, такое мнение выразил украинский политолог Михаил Чаплыга для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
"Две башни ведут войну между собой. Вот давайте посмотрим с кем Зеленский поехал в Оман, втихаря вот так. С Ермаком, а другие поехали на острова Хайнань. Одни поехали в Оман по 4000 в сутки, а вторые полетели в Хайнань, где за 1000 абсолютно все", - отметил политолог.
Кроме того, он вспомнил, что первый помощник президента Украины Владимира Зеленского - Сергей Шефир полетел туда, где отдыхает экс-президент Украины Петр Порошенко.
Звезда «Квартала 95» засветила лишнее в экстремальном мини: «заводит с полуоборота»
Бесстыжая Волочкова выпятила свое добро на диком пляже: "внушительные размеры"
Сочная Экс-Nikita засветила лишнее, задрав ногу выше головы: "Волочкова в ауте"
Каменских забыла о белье и показала настоящий кайф: "Бомба замедленного действия"
"А Шефир, где отдыхает? Главный инвестор всего этого проекта Зеленского. Так вот, он на Сейшелах. Вы смотрите, какое странное совпадение, ведь там отдыхает и Порошенко. О чем беседует Шефир и Порошенко на Сейшелах? Очевидно, что они о чем-то договариваются" - сказал политолог.
Также он обратил внимание на еще одно странное совпадение: ДП Украины, которое печатает паспорта украинцам перешло почему-то под контроль каких-то арабских товарищей из Эмиратов.
"А в Арабских Эмиратах перед этим находился Арахамия. Теперь вот президент в Омане - в прачечной кровавых денег. И это после того, как решили распродать украинскую землю. Поэтому я верю, что те граждане Украины, которые сбежали в Оман, насосавшись денег в Украине теперь будут под видом инвестиций будут покупать земли. Фактически речь идет о разграблении украинских земель через офшоры. И президент нам об этом докладывает", - резюмировал эксперт.
Напомним, кого Зеленский вытащил на свободу ради пленных украинцев.
Как сообщала Politeka, Зеленский ловко переиграл Путина, в Кремле такого не ожидали
Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса