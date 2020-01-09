Очевидно, что вся поездка Владимира Зеленского в Оман не может быть простым совпадением

В окружении президента Украины Владимира Зеленского его подставляют собственные люди

Как сообщает Politeka.net, такое мнение выразил украинский политолог Михаил Чаплыга для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Две башни ведут войну между собой. Вот давайте посмотрим с кем Зеленский поехал в Оман, втихаря вот так. С Ермаком, а другие поехали на острова Хайнань. Одни поехали в Оман по 4000 в сутки, а вторые полетели в Хайнань, где за 1000 абсолютно все", - отметил политолог.

Кроме того, он вспомнил, что первый помощник президента Украины Владимира Зеленского - Сергей Шефир полетел туда, где отдыхает экс-президент Украины Петр Порошенко.

"А Шефир, где отдыхает? Главный инвестор всего этого проекта Зеленского. Так вот, он на Сейшелах. Вы смотрите, какое странное совпадение, ведь там отдыхает и Порошенко. О чем беседует Шефир и Порошенко на Сейшелах? Очевидно, что они о чем-то договариваются" - сказал политолог.

Также он обратил внимание на еще одно странное совпадение: ДП Украины, которое печатает паспорта украинцам перешло почему-то под контроль каких-то арабских товарищей из Эмиратов.

"А в Арабских Эмиратах перед этим находился Арахамия. Теперь вот президент в Омане - в прачечной кровавых денег. И это после того, как решили распродать украинскую землю. Поэтому я верю, что те граждане Украины, которые сбежали в Оман, насосавшись денег в Украине теперь будут под видом инвестиций будут покупать земли. Фактически речь идет о разграблении украинских земель через офшоры. И президент нам об этом докладывает", - резюмировал эксперт.

Напомним, кого Зеленский вытащил на свободу ради пленных украинцев.

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