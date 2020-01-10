Украинцы вряд ли узнают, что же на самом деле стало причиной крушения самолета «МАУ», в результате которого погибли 177 человек

Несмотря на то, что сейчас проводится расследование, а также появились версии от взрыва на борту до удара иранской ракетой, выводы могут быть самыми непредсказуемыми.

По мнению известного политического и экономического эксперта Валерия Клочка, скорее всего Украине выдадут версию, которая будет наиболее приемлемой для восприятия.

Об этом он рассказал в эфире канала Politeka-online. Чтобы посмотреть видео, доскролльте вниз.

Гость студии поясняет, что на месте украинского самолета вполне мог оказаться лайнер любого другого государства. Просто не повезло именно нам.

Особого интереса заслуживает тот момент, что ни одна из сторон конфликта серьезно и не использовала крушение лайнера.

«Трамп промолчал. Он не объявил войну Ирану. Он сказал, что конфликт почти исчерпан на данном этапе. Иран сделал заявление, что он «уже отомстил» за смерть генерала Сулеймани… А немецкие эксперты заявили, что это был однозначно взрыв. Для них это уже установленная истина, и они будут формировать порядок дневной, исходя из этих мотивов», – подчеркнул эксперт.

Ранее мы писали, что последние данные американских спецслужб и команды расследователей Ballingcat показали, что украинский экипаж до последнего пытался спасти пассажирский самолет. Даже после того, как самолет был обстрелян российской ракетой иранской ПВО.

Американские исследователи уже нашли вероятное место, где была запущена ракета. По предварительным данным, пуск состоялся за 6.5 км от места, где произошла трагедия. Кроме того, они предположили, что на этом месте может находиться секретная база IRSG.

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