Официального объяснения от Тегерана еще не было

Власти Ирана пошла на непонятный шаг после трагедии с украинским Боингом

Соответствующие снимки были опубликованы в социальных сетях, пишет Politeka.net.

В частности, место катастрофы, где разбился украинский самолет МАУ, начали расчищать при помощи бульдозеров и другой тяжелой техники.

Причины подобной спешки со стороны власти Иранской Республики пока не сообщались.

"Ого, а что же это за такая спешка?", - говорится в подписи к фотографиям, которые были опубликованы в социальной сети Twitter.

Некоторые пользователи предположили, что официальный Тегеран, таким образом, пытается уничтожить доказательства своей причастности к катастрофе после того, как Канада, США и Великобритания заявили, что украинский Боинг был сбит ракетой, выпущенной из иранских систем ПВО.

"Обычно их собирают, потом где-то в ангаре составляют до кучи. А то что делают, уничтожают улики с места преступления", "Иранские убийцы уничтожают доказательства преступления", " Заявления от Украины нет...никто никого ждать не будет...", "Это еще в первый день как сбили...", "Русские научили", "Они уже вторые сутки подряд там роют. Они все уже перепахали", - пишут пользователи в комментариях под публікацією.

Ранее мы сообщали о том, что украинский пассажирский самолет с людьми на борту упал после взлета в Иране. Трагедия произошла утром 8 января.

Рейс PS 752 направлялся из Тегерана в Киев, а на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.

Власти Иранской Республики заявили, что пассажирский самолет мог упасть из-за возгорания двигателя. Но позже с заявлением выступили премьер-министры Канады и Великобритании, которые заявили, что разведка зафиксировала пуски ракет иранских ПВО перед крушением украинского Боинга.

Более того, американские СМИ, ссылаясь на свои источники в Пентагоне, заявили, что официальный Вашингтон не верит в версию о технической неисправности, и также утверждает, что к крушению самолета МАУ причастен Тегеран.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» продолжает работу.

Также отмечается, что версия попадания ракеты в самолет не исключается, но по состоянию на сегодня не является подтвержденной.

Президент призвал правительства США, Канады и Великобритании – предоставить сведения и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.

Напомним, Boeing с украинцами рухнул под Тегераном.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.