Если подтвердится версия, что украинский Боинг был сбит силами иранской ППО, то, вероятнее всего, ракета была российской

Такое мнение в интервью Politeka-online высказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Юрий Табах, комментируя заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Тот, основываясь на информации, предоставленной разведкой, сообщил, что лайнер МАУ был, вероятнее всего, сбит иранской ракетой класса «земля-воздух».

«Я сразу могу поспорить, что у иранцев нет ракет «земля-воздух». Вернее, они есть, но они – не иранские. Я только подозреваю одну страну, чьи они могут быть», – подчеркнул гость студии.

По его словам, государств, которые производят ракеты класса «земля-воздух», в мире очень немного, и Россия – одна из них.

«Трамп как раз уговорил когда-то Путина не продавать С-400 Ирану. Значит, у них есть какие-то другие ракеты российские. Это была российская ракета, других не могло быть», – считает Табах.

Он предположил, что украинский самолет летел не очень высоко, когда его сбили.

«Может быть, какая-то была ракета не «земля-воздух», может, было что-то другое. Но если они говорят, что это была ракета «земля-воздух», как говорит Борису Джонсону его разведка, то на 99,9999% я полагаю, что это была российская ракета», – отметил бывший военный.

Он также уверен, что украинский лайнер был сбит случайно, а не являлся целью для уничтожения.

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