В обществе нарастает возмущение по поводу длительного молчания президента Владимира Зеленского по поводу рухнувшего в Иране самолета МАУ

Даже после заявлений Канады и США о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой, на Банковой – тишина. Однако политолог Юрий Романенко считает такое поведение главы государства в данной ситуации оправданным.

Об этом он и написал в своей блоге, передает Politeka.

«Зеленский правильно делает, что молчит. Лучше получить максимально информации из Ирана, чтобы правильно сложить картинку. Чем идти в чьё -то фарватере. Особенно когда в этом фарватере полно чужих интересов», – подчеркнул он.

В качестве примера поспешных выводов он приводит ситуацию с Ираком, когда американские и британские спецслужбы приписали Саддаму Хусейну ядерное оружие, однако после вторжения США в 2003 году в эту страну найти его так и не смогли.

Так же, уверен политолог, не стоит особо доверять и тому, что говорят россияне, поскольку они – известные «сказочники».

Поэтому, советует Романенко, все услышанное нужно воспринимать через призму мотивов тех, кто озвучивает ту или иную версию. И Зеленскому для начала необходимо разобраться, что ж на самом деле произошло: несчастный случай из-за разгильдяйства иранцев, катастрофа по техническим причинам или все же украинский самолет стал пешкой «в рамках большой игры на карте Ближнего Востока».

Чтобы делать какие-то серьезные заявления, нужны факты, уверен эксперт.

Напомним, Иран согнал на место крушения Боинга бульдозеры, правду могут скрыть.

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.