Политолог Руслан Бизяев высказал свое мнение о том, когда же посадят экс-президента Украины Петра Порошенко
Как сообщает Politeka.net, свои мысли украинский политолог Руслан Бизяев озвучил для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Эксперт выразил мнение, что при той ситуации, которая сейчас существует в правоохранительных органах Украины экс-президента Петра Порошенко никогда не посадят.
"Я не вижу с этими правоохранительными органами реальной перспективы посадки Петра Алексеевича. Там все очень печально, там половина детей сельских участковых и такое серьезное дело они не доведут до конца. Я думаю, что этим вопросом придеться заниматься лично Владимиру Зеленскому. Также, как он лично занимается тарифами на ЖКХ", - отметил политолог.
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К тому же, он подчеркнул, что, когда Пустовойтенко в эпоху кризиса в 1998 году занимался вопросами ЖКХ, это можно было понять.
"Но, когда этим начинает заниматься президент - это говорит о том, что система больна. Ведь не может президент заниматься такими вопросами. Этим вопросом должен заняться Кабмин. Да и, что говорить, когда Янукович до сих пор не сидит", - резюмировал Бизяев.
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