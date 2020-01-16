Некомпетентные чиновники, которые своими решениями наносят вред экономике и государству, должны отвечать по всей строгости закона

Такое мнение в эфире Politeka-online озвучил лидер «Европейской партии Украины» Николай Катеринчук. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По его словам, экономику Украины тормозят не только коррупционные решения, на которых определенные люди зарабатывают колоссальные деньги, но и решения, принятые некомпетентными или, проще говоря, глупыми людьми, которые, при всем при этом, получают огромные зарплаты.

«Вот есть в Криминальном кодексе классные статьи: причинение вреда государству, принятие решения, непринятие никаких решений, бездеятельность. И вот если включится этот процесс (ответственности), то мне кажется, что тем людям, которые думают, что он после техникума может управлять Одесским припортовым заводом, а если он взорвется там, то он подумает трижды. Да, он, возможно, не коррупционер, честный человек, и зарплаты в пять тысяч долларов ему, наверняка, хватит, но если он своими действиями причинит вред, то его нужно привлекать к ответственности», – уверен гость студии.

Катеринчук отметил, что очень хотел бы, чтобы за чиновниками, у которых сотни тысяч зарплаты, ходили по пятам прокуроры и фиксировали, что они и как делают, какие и в чью пользу решения принимают, и в случае чего привлекали к ответственности.

«Чтобы они не думали, что сейчас отмоют тут деньги для «соросят» и других там, что они продадут рынок, все продадут, и безответственно куда-то поедут. Будут сидеть все! Эта власть – она тоже не на 100%», – пояснил политик.

Напомним, Кабмин поставил точку в скандале с зарплатами чиновников.

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