Кабмин принял постановление, которое меняет подход к методике начисления зарплат министрам

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал нардепа Алексея Гончаренко (t.me/oleksiihoncharenko)

По словам Гончаренко, Кабмин решил изменить подход к начислению зарплат чиновников. В частности, установлена новая зарплатная сетка для топ-руководителей.

Минимальный размер должностного оклада будет составлять два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.). Размеры окладов больше не будут зависеть от коэффициентов, а буду устанавливаться в гривнах.

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“Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат Снбо будет иметь должностной на уровне 37800 грн, а уровня министерств - 33600 грн.)”, - написал Гончаренко.

Также Кабмин установил, что премии министрам и заместителям могут достичь 200%. Размер премии будет зависеть от вклада в общие результаты работы того или иного министра или зама.

Напомним, что вечером, 15 января, состоится совместное заседание членов правительства и фракции “Слуга народа”, на котором будет подниматься вопрос резкого роста зарплат чиновников.  Заседание может перерасти в “порку” министров, сообщает Politeka.net.

Министр культуры Владимир Бородянский также отбивался от критики за 2 млн грн, которые получил он и его помощники в декабре. Он заявил, что на госслужбу следует привлекать «лучших», что подразумевает высокие зарплаты. 

Владимир Бородянский

Ранее Politeka также сообщала, что зарплаты, которым можно только позавидовать, как оказалось, получают не только народные депутаты Верховной Рады, но и их помощники.  Некоторые из них получили десятки тысяч гривен, а некоторые – больше 100 тысяч.

Напомним, украинцам повысят зарплаты в 2020 году: кто и сколько будет получать.

Как сообщала Politeka, Холодницкий получил $10 тысяч зарплаты и сбежал в отпуск: громкие подробности.

Также Politeka писала, что корпоратив НБУ превратился в шоу для взрослых, горячее видео облетело сеть: "Пир во время чумы".