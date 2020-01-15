Кабмин принял постановление, которое меняет подход к методике начисления зарплат министрам

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал нардепа Алексея Гончаренко (t.me/oleksiihoncharenko)

По словам Гончаренко, Кабмин решил изменить подход к начислению зарплат чиновников. В частности, установлена новая зарплатная сетка для топ-руководителей.

Минимальный размер должностного оклада будет составлять два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.). Размеры окладов больше не будут зависеть от коэффициентов, а буду устанавливаться в гривнах.

“Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат Снбо будет иметь должностной на уровне 37800 грн, а уровня министерств - 33600 грн.)”, - написал Гончаренко.

Также Кабмин установил, что премии министрам и заместителям могут достичь 200%. Размер премии будет зависеть от вклада в общие результаты работы того или иного министра или зама.

Напомним, что вечером, 15 января, состоится совместное заседание членов правительства и фракции “Слуга народа”, на котором будет подниматься вопрос резкого роста зарплат чиновников. Заседание может перерасти в “порку” министров, сообщает Politeka.net.

Министр культуры Владимир Бородянский также отбивался от критики за 2 млн грн, которые получил он и его помощники в декабре. Он заявил, что на госслужбу следует привлекать «лучших», что подразумевает высокие зарплаты.

Ранее Politeka также сообщала, что зарплаты, которым можно только позавидовать, как оказалось, получают не только народные депутаты Верховной Рады, но и их помощники. Некоторые из них получили десятки тысяч гривен, а некоторые – больше 100 тысяч.

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