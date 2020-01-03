Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внезапно ушел в отпуск

Об этом в комментарии журналистам сообщил источник в Офисе президента Украины, передают Украинские новости.

По его словам, отпуск Назара Холодницкого продлится до 20 января 2020 года.

сытник и холодницкий

Точно неизвестно, где именно глава САП планирует проводить отпуск.

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Согласно открытой информации, за декабрь 2019 года Назар Холодницкий получил 240 тысяч гривен зарплаты (~$10 тысяч). Однако, его рабочий оклад в четыре раза меньше.

Другой информированный источник в комментарии журналистам заявил, что глава антикоррупционного ведомства Назар Холодницкий решил взять  неиспользованный отпуск за 2015 год.

Назар Холодницкий

Ранее мы сообщали о том, что соратник Назара Холодницкого и по совместительству директор НАБУ Артем Сытник признан виновным в коррупции.

Решение вынес Апелляционный суд Ровенской области. Как известно, высокопоставленный чиновник не задекларировал свой топ-отдых на курорте.

"Суд постановил. Постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 по Сытник о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков" оставить без изменений, а апелляционные жалобы Сытника и его защитников оставить без удовлетворения. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", – сказано в решении, которое было зачитано судьей.

Информацию о том, что директора НАБУ Артема Сытника признали виновным в коррупционном преступлении, также подтвердила экс-пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

В ходе дачи показаний, Сытник подтвердил, что четыре раза отдыхал на элитной базе. Он также уточнил, что отдыхал он не один, а с друзьями - в общей сложности, гостей было восемь человек.

Кроме того, по словам Сытника, счет за отдых они поделили за восьмерых. В то же время, прокурор утверждает, что свидетели Парух и Сидоренко, которые отдыхали вместе с Сытником, заявили, что при расчете они не присутствовали и денег с них никто не брал.

Напомним, Сытник не указал в декларации отдых.

Также мы писали, что у Зеленского рассказали, что будет с НАБУ и САП.

Еще politeka сообщала, что стала известна зарплата Зеленского и сотрудников ОП.