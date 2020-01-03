Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внезапно ушел в отпуск

Об этом в комментарии журналистам сообщил источник в Офисе президента Украины, передают Украинские новости.

По его словам, отпуск Назара Холодницкого продлится до 20 января 2020 года.

Точно неизвестно, где именно глава САП планирует проводить отпуск.

Согласно открытой информации, за декабрь 2019 года Назар Холодницкий получил 240 тысяч гривен зарплаты (~$10 тысяч). Однако, его рабочий оклад в четыре раза меньше.

Другой информированный источник в комментарии журналистам заявил, что глава антикоррупционного ведомства Назар Холодницкий решил взять неиспользованный отпуск за 2015 год.

Ранее мы сообщали о том, что соратник Назара Холодницкого и по совместительству директор НАБУ Артем Сытник признан виновным в коррупции.

Решение вынес Апелляционный суд Ровенской области. Как известно, высокопоставленный чиновник не задекларировал свой топ-отдых на курорте.

"Суд постановил. Постановление Сарненского районного суда Ровенской области от 6 сентября 2019 по Сытник о признании его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей "Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков" оставить без изменений, а апелляционные жалобы Сытника и его защитников оставить без удовлетворения. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит", – сказано в решении, которое было зачитано судьей.

Информацию о том, что директора НАБУ Артема Сытника признали виновным в коррупционном преступлении, также подтвердила экс-пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

В ходе дачи показаний, Сытник подтвердил, что четыре раза отдыхал на элитной базе. Он также уточнил, что отдыхал он не один, а с друзьями - в общей сложности, гостей было восемь человек.

Кроме того, по словам Сытника, счет за отдых они поделили за восьмерых. В то же время, прокурор утверждает, что свидетели Парух и Сидоренко, которые отдыхали вместе с Сытником, заявили, что при расчете они не присутствовали и денег с них никто не брал.

Напомним, Сытник не указал в декларации отдых.

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