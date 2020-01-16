Владимир Путин меняет курс власти, меняет институты и вводит новый порядок в РФ, что отразится на Украине

Об отставке правительства РФ стало известно 15 января после обращения российского президента к парламенту.

Решение подать в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев объяснил предложениями Путина о конституционных изменениях.

Как сообщает Politeka.net, это событие прокомментировал для Politeka on-line политический эксперт Михаил Чаплыга, кроме того, он спрогнозировал, как эти события отразятся на Украине (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Для Украины ничего не изменится. Вот сами посмотрите, сейчас власть РФ сконцентрирована в одном центре - Путине. Есть, разные башни Кремля, которые ведут войну, но власть остается в одних руках. Чтобы ни делала медицина с человеком, он все равно стареет. На каком-то этапе ты начинаешь понимать, что нужно сделать. Чем раньше ты начинаешь трансфер, тем спокойней будет тебе, ведь это гарантирует безопасность", - отметил Чаплыга.

Также эксперт вспомнил время, когда передавали власть от Ельцина к Путину. Тогда гарантом выступила Российская Православная Церковь. А сейчас в Российской Федерации нет гаранта для новой власти.

"Гаранта трансфера в РФ нет. Тогда, что делать? Как быть? Ведь существуют две опасности. Если ты идешь из власти и оставляешь самого верного преемника, начинается война башен. А преемник никогда не станет вами. То есть теперь необходимо сделать дистрибуцию власти", - утверждает эксперт.

Кроме того, Чаплыга объяснил, что сейчас Путин меняет курс власти, меняет институты и вводит новый порядок. Он пытается утвердить легитимный авторитаризм, чтобы удержать власть, а также обезопасить себя. Но для Украины в этом аспекте ничего не изменится.

"Когда был один центр, мы могли говорить о личном влиянии на ситуацию в Украине. А с множеством центров власти, чтобы поменять отношения на дружеские, нам необходимо будет говорить с десятью политиками. Поэтому генеральный вектор остается тот же, ведь все десять людей будут тянуть на себя руль и это будет все компенсировать. Но нам будет трудно проталкивать договоренности в РФ. Ведь после трансфера Украине придется договариваться с десятью людьми", - резюмировал Чаплыга.

Напомним, Путин будет править вечно, россиян поставили перед фактом.

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