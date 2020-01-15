Президент РФ Владимир Путин придумал, как сделать так, чтобы остаться во власти даже после окончания своего президентского срока

Как сообщает Politeka.net, такие выводы сделал Телеграм-канал aavst, отметив, что единственное ослабление в новых поправках к Конституции РФ - это раздел о том, что премьером Путин таки не будет.

Так, президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному собранию предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно". 

Предложенные Путиным поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах. 

Путин

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"Предлагаю доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры главы правительства РФ, а потом, по его представлению, всех федеральных министров. Президент будет не вправе отклонить кандидатуры соответствующих должностных лиц", – отметил Путин в своем выступлении.

Из услышанного можно сделать вывод о том, что для Владимира Путина после окончания нынешнего срока полномочий равновеликой может быть должность председателя Госдумы. Ко всему прочему, с учетом конституционных изменений он может возглавить Госсовет. 

Владимир Путин

Стоит отметить, ранее политологи предрекали, что Владимир Путин может возглавить Госсовет после 2024 года.

Кроме того, судя из поправок, которые предложил Владимир Путин у него остается возможность возглавить Совет Федерации, тогда он сможет взять под личный контроль силовиков и судьей, а самое катастрофическое для Украины - это то, что Путин может остаться президентом. 

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".