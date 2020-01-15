Президент РФ Владимир Путин придумал, как сделать так, чтобы остаться во власти даже после окончания своего президентского срока
Как сообщает Politeka.net, такие выводы сделал Телеграм-канал aavst, отметив, что единственное ослабление в новых поправках к Конституции РФ - это раздел о том, что премьером Путин таки не будет.
Так, президент России Владимир Путин во время сегодняшнего обращения к Федеральному собранию предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно".
Предложенные Путиным поправки касаются усиления роли Федерального собрания в формировании правительства, запрета всем лицам, занимающим высокие должности в органах управления на федеральном уровне, иметь зарубежное гражданство или вид на жительство в других странах.
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"Предлагаю доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры главы правительства РФ, а потом, по его представлению, всех федеральных министров. Президент будет не вправе отклонить кандидатуры соответствующих должностных лиц", – отметил Путин в своем выступлении.
Из услышанного можно сделать вывод о том, что для Владимира Путина после окончания нынешнего срока полномочий равновеликой может быть должность председателя Госдумы. Ко всему прочему, с учетом конституционных изменений он может возглавить Госсовет.
Стоит отметить, ранее политологи предрекали, что Владимир Путин может возглавить Госсовет после 2024 года.
Кроме того, судя из поправок, которые предложил Владимир Путин у него остается возможность возглавить Совет Федерации, тогда он сможет взять под личный контроль силовиков и судьей, а самое катастрофическое для Украины - это то, что Путин может остаться президентом.
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
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