Президент Украины Владимир Зеленский потерял рейтинг из-за отдыха в Омане и невнятной позиции по Ирану

Политический эксперт Олег Соскин рассказал о рейтинге Зеленского, отставке Гончарука, а также о том, что подобное происходит в России, где ушел в отставку премьер Дмитрий Медведев. Об этом специалист рассказал в интервью журналисту Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Сейчас падает рейтинг Зеленского. Особенно после Омана и Ирана, а также невнятной позиции по защите украинских интересов. Это же диктаторский режим, тоталитарный режим, который сейчас делает ядерную бомбу. Невменяемый. Надо было выносить вопрос об уничтожении самолета на Совбез ООН. Его же не вынесли, правильно? Это сделал Ельченко, Пристайко сделал, то есть они вели себя невнятно, вроде что-то жевали", - сказал эксперт.

Ведущий добавил, что коммуникационно это происходило не очень, на что Соскин согласился:

"Конечно. Абсолютно неправильно. Тогда надо перевести стрелку удара. То есть, обелить Зеленского. Смотрите, началась такая кампания. Он прилетел, не появлялся, потом вдруг провел встречи, включая СНБО. А теперь сразу в России отставка, бульдога вывели, который зачистку будет делать. После этого вдруг раз, сразу отставка и у нас. Это как калька. Там налоги повышают. И у нас вчера налоги приняли додавить бизнес, додавить иностранных инвесторов и т. д. Все идет по лекалам России. Такое впечатление, что группа сидит и она берет все с России", - добавил специалист.

Журналист уточнил, это не стечение обстоятельств, на что Соскин был категоричен:

"Нет. Это колоссальный отвод удара от Зеленского. 100% переключение внимания от Омана, Ирана, от провалов и сейчас он едет в Польшу. Сейчас формируется новая реальность позитивного и туда встраивают Зеленского", - заключил политический эксперт.

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