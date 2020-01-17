Андрей Пальчевский на фоне возможной отставки Алексея Гончарука поинтересовался, какая судьба ждет других членов его Кабмина, уже успевших засветиться в громких скандалах

Как сообщает Politeka, украинский телеведущий, бизнесмен и политический эксперт опубликовал новое видеообращение, в котором прокомментировал новость о том, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Свершилось! Алеша наш, киндерсюрприз нашей экономики, который, как он сам признался, профан в экономике, написал заявление под давлением общественного мнения», - заявил Пальчевский.

При этом ведущий обратил внимание, что глава Кабмина не единственный, кому стоило бы задуматься об увольнении. Среди других кандидатов «на выход» Пальчевский упомянул министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который выписал себе миллионную премию.

«А что делать с Миловановым, этим победителем и организатором всех наших экономических поражений, который, похоже, собирается сейчас оформить земельку народную догадайтесь кому? Если уходит первый, давайте уже все остальные! Особенно после того, как люди сообщают, что платежки за этот месяц самой теплой в истории Украины зимы стали выше», - возмутился эксперт.

Отметим, что ранее Пальчевский прокомментировал появившиеся в сети записи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по Кабмину и руководством Нацбанка.

По этому поводу украинский телеведущий и бизнесмен записал видеообращение.

«Алеша вдруг заявляет, что у президента туманное представление об экономике и примитивное представление еще о чем-то. Мы, выбирая Зеленского, понимали, что никакого другого представление у него об экономике быть не может. За исключением абсолютных идеалистов, которые думали, видимо, что в 95-м Квартале вечером штудировали Карла Маркса или Адама Смита, и Владимир Александрович быстро бегал сдавать это в Институт экономики Академии наук. Этого естественно не было», - отметил он.

При этом Пальчевский считает, что в сложившейся ситуации президент Владимир Зеленский обязан уволить Гончарука.

Идите все!!! идите все!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 17. Januar 2020

Напомним, Пальчевский раскрыл свои опасения о ближайшем будущем: «Они меня застрелят...».

Как сообщала Politeka, Пальчевский сообщил Зеленскому, как поквитаться с Гончаруком.

Также Politeka писала, что Пальчевский резко отреагировал на заоблачные премии в «Нафтогазе»: «Да что ж это делается?».