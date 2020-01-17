Люди просто не в себе

Громкую новость о подаче в отставку премьер-министра Алексея Гончарука ярко высмеяли в сети

После скандала с обнародованием записей прослушивающих устройств, Алексей Гончарук пошел на крайние меры, пишет Politeka.net. 17 января в свом Фейсбук глава Кабмина сообщил, что подал соответствующее заявление Владимиру Зеленскому.

Однако в сети напомнили властям о Конституции. В последней указано, что президент не имеет право назначать или увольнять премьеров. Данную процедуру способны сделать только депутаты Верховной Рады.

Пользователи сети высмеяли "представление", устроенное Гончаруком. Кроме того, люди в шутку начали обсуждать возможную кандидатуру на место премьера.

В частности, появилась фотожаба, на которой запечатлен артист "Квартал 95" Евгений Кошевой с подписью: "Кажется, кандидатура следующего премьера очевидна".

Также есть предположения, что в кресло главы Кабмина сядет руководитель МВД Арсен Аваков.

Появились и другие смешные изображения:

Известно, что скандальные записи, где якобы Гончарук вместе с министром финансов Оксаной Маркаровой, главой НБУ Яковым Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой обсуждают курс гривны были обнародованы 15 января.

На пленках, можно услышать, как указанные лица составляют объяснения по причинам укрепления курса гривны для Зеленского.

Голос, похожий на премьер-министра назвал себя "профаном в экономике".

Напомним, представитель правительства в Верховной раде Елена Шуляк прокомментировала ситуацию с заявлением Гончарука. По ее словам, Зеленский ни в коем случае не будет подписывать прошение Гончарука.

Шуляк объяснила, что премьер-министр подал заявление президенту, потому что считает себя членом его команды.

Ранее мы писали, что Алексей Гончарук не понравился Парламенту заоблачными премиями для топ-чиновников.

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

По его словам, ранее парламент уже обращался относительно таких "космических премий", правда, не очень удачно.

Коллеги по фракции настроены очень решительно, если потребуется, то выгонят топ-менеджеров пачками.

Напомним, Кабмин посыпался после скандала с Гончаруком, объявлено об отставке.

Как сообщала Politeka, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев.

Также Politeka писала, что в «Слуге народа» рассказали, какие на самом деле отношения у Зеленского с Гончаруком.