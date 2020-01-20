Президент РФ Владимир Путин сейчас рассматривает разные варианты, чтобы сохранить свою власть

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил украинский журналист Евгений Киселев для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Есть такой американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша Томас Грэм. Если мне не изменяет память он еще работал в американском посольстве в Москве, был в Совете национальной безопасности. Он безусловно прекрасный знаток современной России, именно он справедливо заметил: "Путин сейчас создает альтернативы дальнейшего политического существования"", - отметил журналист, ссылаясь на слова Томаса Грэма.

Кроме того, Евгений Киселев указал на должность, которую может получить глава РФ Владимир Путин после 2024 года, когда его президентский срок подойдет к концу.

"То есть это может быть Глава Государственного совета институций, которые сейчас в Конституции РФ не прописаны, но в дальнейшем могут быть прописаны все его функции, и порядок избрания главы. Вполне вероятно, что есть другой вариант. Сейчас Путин дал понять, что у президента РФ власти станет меньше, а в парламента и правительства больше. Вот насколько больше предстоит только узнать", - рассказал журналист.

По словам Киселева, правительство РФ может стать более автономным и менее зависимым от президента России. Но в то же самое время сейчас, президент утверждает состав правительства. То есть премьер приходит к президенту РФ со списком кандидатов на министерские должности, но, по сути, все решает Путин.

"Теоретически, я могу предвидеть такой вариант, что Путину в дальнейшем может подойти должность премьера. Если только в его замыслах нет: превращения правительства в технический орган, который будет заниматься лишь экономическими и социальными вопросами, не политическими", - считает Киселев.

В Британии во времена Второй мировой было два Кабмина: "военный" и "широкий". Киселев убежден, что в РФ тоже может появиться два Кабмина.

"Я допускаю, что в России может появится два правительства. Условно говоря министры иностранных дел, министры экономики и финансов и плюс силовики будут выведены в особую структуру, которая будет подчиняться Госсовету", - резюмировал Киселев.

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