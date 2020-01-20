Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну вказали на те, хто дійсно воює на Донбасі

Підтвердженням того, що сторонами військового конфлікту на Донбасі є Україна і РФ служать підписи представників країн під Мінськими угодами.

Така заява прозвучала для видання Комерсант від представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронньої контактної групи Мартіна Сайдика.

Так, він заявив, що в конфлікті на Донбасі Росія, незважаючи на всі прагнення Москви стверджувати зворотнє, виступає не посередником, а повноцінним учасником.

Більше того, дипломат додав, що всі спроби Росії вважати себе посередником є недоречними, оскільки по суті РФ «не виконує роль посередника». Він навів для прикладу останній закон так званої «ЛНР» про так званий кордон: про те, що державний кордон - це вся область.



«Чи вважають у Росії, що це сумісно з мінськими угодами, в яких йдеться про окремі райони Донецької та Луганської областей? Де тут посередництво Росії? Це хіба відповідає Мінським угодам? Ні! Де голос Росії?... Якщо хтось посередник, в такому випадку, він повинен діяти як посередник. А якщо посередник на одній стороні, то він не посередник, а «односторонній гравець», - висловився колишній спецпредставник ОБСЄ.

За його словами, в Мінських угодах написано про особливий статус для Донбасу «на тлі загальної децентралізації України».

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