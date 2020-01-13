Россияне по приказу МО РФ проводят перегруппирование сил и средств, а также укрепление позиций на Донбассе, причем технику и людей завозят в основном в ночное время

Об этом сообщает телеграмм-канал "Вольнодумец" со ссылкой на собственные источники.

По информации автора, еще перед встречей «нормандской четверки», когда в трех местах продолжалось разведение войск, в «ДНР» местные «силовики» получили распоряжение быть на казарменном положении.

С наступлением нового года оно не только осталось, но и 6 января поступило распоряжение о его продлении на неопределенное время. Местному населению это мотивировали «необходимостью обеспечения порядка и безопасности на период продолжающихся праздников». Однако истинная причина кроется совсем в другом.

«Продление казарменного положения, повышенные меры безопасности, продолжающийся комендантский час, усиленная охота за «диверсантами с украинскими паспортами и на авто с украинскими номерами» – все это меры прикрытия для проведения Первым Армейским корпусом РФ скрытой переброски дополнительного количества российских войск и тяжелой техники на линию соприкосновения», – говорится в сообщении.

Как уже говорилось выше, вся активность происходит ночью, чтобы никто не мешал. Поэтому на дорогах всюду местная «милиция». По этой же причине несколько раз оккупанты уже не пропустили на территорию ОРДЛО представителей ОБСЕ.

«Наверное, именно так В.Путин подготавливает реинтеграцию ОРДЛО в Украину? А о чем тогда договаривались в Минске и Париже? Где разведение войск, если их количество существенно увеличилось? Может, Россия ошиблась и не в ту сторону разводит войска? Или российские десантники снова заблудились? Нет, все идет по плану Путина по восстановлению СССР. Но нам-то никакая разница!», – резюмирует автор.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, боевики устроили охоту на украинцев на Донбассе.

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".