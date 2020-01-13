Владимир Путин и дальше вынашивает идею о создании "Новороссии" на территории Украины

Об этом заявил военный эксперт и аналитик Алексей Арестович, передает Апостроф.

По его словам, Владимир Путин до сих пор тешет себя мечтой захватить большую часть Украины, чтобы создать на этих территориях концепт вымышленной "Новороссии".

Арестович также подметил, что глава страны-агрессора хорошо понимает, что у него нет инструментов давления на Украину, кроме военных и экономических.

Если анализировать повестку дня, то у Владимира Путина с экономическими рычагами давления у него не очень получается. Аналогичная ситуация сложилась и с военными, если смотреть на ситуацию в зоне проведения ООС.

"Зачем иначе надо было тратить миллиарды долларов, свое место за столом в "Большой восьмерке", получить санкции, потерять тысячи жизней, чтобы создать два инструмента – "ДНР" и "ЛНР", а потом от них отказаться. Видно по всему, что ставка идет на военное давление и, как минимум, на военную риторику. Они так намекают на Мариуполь, на то, что мы сейчас захватим все до Крыма, создадим новую "Новороссию" и так далее", – попытался проанализировать военный эксперт логику Владимира Путина.

Арестович также отметил, что Владимир Зеленский не уступил Путину по ключевым вопросам на переговорах в Париже, а сейчас Кремль всю риторику направит на то, чтобы попытаться Украину сделать более лояльной перед новой встречей в рамках Нормандского саммита.

Они могут играть только сверху вниз, россияне никогда не играют на равных или снизу вверх, только военным путем. Не знаю, перейдет ли это в практическую фазу, попытку "покачать" фронт чуть сильнее, чем сейчас. Но то, что военное давление, военная риторика будет продолжаться, – сто процентов, и будет усиливаться по мере приближения к новой "нормандской встрече", – резюмировал военный эксперт в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин испытывает новые ракеты в оккупированном Крыму лишь с одной целью.

По словам журналиста Виталия Портникова, своим визитом в оккупированный российскими войсками Крым лидер Кремля намекнул Украине о готовности начать войну в Черном море.

Портников также назвал учения Северного и Черноморского флотов символом агрессии Владимира Путина, поскольку РФ не просто так тестирует новые ракеты у берегов Украины.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

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