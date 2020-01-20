Украинский журналист и политолог Андрей Пальчевский прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского

Так, на днях украинский гарант в интервью "The Times of Israel" сообщил, что по данным опроса исследовательского центра Pew Research Center за 2108 год в нашей стране самый низкий уровень антисемитизма, пишет Рoliteka.net.

Кроме того, президент сам признался, что в его жилах течет еврейская кровь и при этом его избрали президентом. Однако, по словам Зеленского, в Украине есть некий процент радикально настроенных граждан, но он слишком мал. Поэтому глава украинского государства не беспокоится насчет строительства мемориала в Бабьем Яру.

Андрей Пальчевский отметил, что в Украине избрание первых лиц госудаства другой нации - это не новшество. В частности, политолог упомянул имена Петра Порошенко и Владимира Гройсмана. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Зеленский не только президент по крови... но и открыто об этом говорит. Предыдущий президент об этом умалчивал, а остальные вообще не поднимали эту тему. Смелое заявление", - отметил Пальчевский.

По словам журналиста, есть большая разница между этносом, национальностью и фамилией, а наш народ верит в фамилии.

"Я хотел просто пожелать: для того, чтобы украинцы были счастливы и элита наша тоже находилась всегда в спокойствии... представительство титульной нации тоже должно занимать достойное место. Тогда вот этот баланс будет соблюден и никого не будет смущать, что наш президент еврей, армянин или даже калмык. Главное, чтобы в душе его и в груди билось украинское сердце", - подытожил Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский на фоне возможной отставки Алексея Гончарука поинтересовался, какая судьба ждет других членов Кабмина, уже успевших засветиться в громких скандалах.

Так, среди других кандидатов «на выход» Пальчевский упомянул министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который выписал себе миллионную премию.

Ранее мы писали - Пальчевский считает, что Алексей Гончарук должен покинуть место премьер-министра.

Напомним, Пальчевский раскрыл свои опасения о ближайшем будущем: «Они меня застрелят...».

Как сообщала Politeka, Пальчевский сообщил Зеленскому, как поквитаться с Гончаруком.

Также Politeka писала, что Пальчевский резко отреагировал на заоблачные премии в «Нафтогазе»: «Да что ж это делается?».