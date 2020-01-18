Андрей Пальчевский рассказал, как Владимир Зеленский должен поступить с открытием рынка земли

Как передает Politeka.net, своим мнением он поделился в программе "Люсин Вайбер" на "112 Украина". (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам судьба посылает Владимиру Зеленскому очередной шанс стать великим президентом.

"Он должен наложить вето на всю эту белеберду с продажей земли даже несмотря на то, что был сам инициатором. Вы знаете, как люди любят, когда признают свои ошибки? Даже Янукович, когда признал, что сидел в тюрьме", - отметил он.



Он подчеркнул, что мнение народа Зеленскому отнюдь не чужое.

"Любой руководитель страны, каким бы "впертым и клятым" он не был, ты должен оставить мнение для своего собственного народа.", - считает Пальчевский.

Кроме того, он напомнил слова Горбачева, которые он сказал Путину по приходу во власть.

"Обязательства перед народом значат больше, чем обязательства перед людьми. Он имел ввиду то, что если ты хочешь сделать кого-то мэром, но ты видишь, что у него нет шансов - не надо держаться за этого человека", - объяснил он.

Ранее Андрей Пальчевский резко отреагировал на невероятные премии, которые получили украинские чиновники.

«Самое главное, что я испытал вчера, это не радость от нового года, а «радость» от того, что Коболев в «Нафтогазе» вместе с Витренко получат ни много ни мало, 700 млн гривен себе в карман за якобы решение суда. У меня один вопрос, а если бы они про***ли этот суд, они, что заплатили бы 700 млн гривен из своего кармана. Да что ж это делается?», - сказал Пальчевский.

Напомним, Пальчевский прокомментировал крушение украинского Боинга.

Как сообщала Politeka, Пальчевский сообщил Зеленскому, как поквитаться с Гончаруком: «Хромой утенок».

Также Politeka писала про местные выборы в Киеве: Андрей Пальчевский и Виталий Кличко в лидерах.