Президент Украины Владимир Зеленский может лично встретится с Владимиром Путиным



Такое мнение высказал в эфире Politeka-online военный и политический эксперт Алексей Арестович. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Думаю что они должны встретится и поговорить на актуальные темы. В смысле логическом, а не в смысле этическом. Скорее всего они пообщаются неофициально или через своих представителей или в присутствии определенных лиц. За посредничества того же Нетаньяху, принимающей стороны", - считает эксперт.

Интервьюер напомнил ему, что различные политики уже начали критиковать Зеленского за то, что он едет на памятные мероприятия в Израиле и, соответственно, пропустит День Соборности Украины.

"При Зеленскому нужно успеть везде, но это не его стиль. Скорее всего, нужно ожидать какой-то лажи, но будем надеяться, что успеет или сможет объяснить, что внешнеполитическая ситуация в Украине важнее. Что он жертвует своей репутацией или рейтингом для Украины", - ответил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Израиль с целью участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Рабочий визит Зеленского и Израиле состоится 23-24 января. В программу его визита входят переговоры с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.