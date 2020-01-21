Сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо во чтобы то ни стало увеличить свой рейтинг

Команда президента Украины Владимира Зеленского ранее клятвенно обещала украинцам выполнять свой предвыборный лозунг «Весна придет — сажать будем».

Как сообщает Politeka.net, политолог Петр Охотин спрогнозировал для Politeka on-line будут ли исполнены обещания президента Владимира Зеленского и его команды о посадках весной 2020 года (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Некоторые посадки были так называемыми джокерами в руках Зеленского. И ему сейчас необходимы сакральные жертвы о которых можно будет говорить, отвлекая внимание от разных провалов Гончарука, провалов экономики, и т.д.", - считает политолог.

Кроме того, эксперт отметил, что украинскому политику Максиму Викторовичу Микитасю не повезло, ведь он прекрасно себя чувствовал при старом режиме, имеет большие доходы и имеет влияние. Поэтому и оказался "под прицелом".

"Вот ему не позволили лететь на "лечение" в Лондон. Я прекрасно помню, что украинские политики в Лондон уезжают с концами для того, чтобы там осесть и хорошенько при этом себя чувствовать. Но Микитасю пока не фартит. Ведь Зеленский дал ему зеленую метку, которая скоро станет черной", - утверждает Петр Охотин.

Он также добавил, что лучше всего на роль "сакральной жертвы" для Зеленского подходит экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Я думаю, что сейчас вокруг Микитася и Порошенко будет разгораться информационное пламя, ведь это необходимо рейтингам Зеленского. Все эти политики сейчас будут бензином для рейтинга Зеленского", - резюмировал эксперт.

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