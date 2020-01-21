Охорони при президентові майже не було

Відвідувачі магазину іграшок помітили президента України Володимира Зеленського за покупкою подарунка, повідомляє Politeka.net з посиланням соцмережі відвідувачів

20 січня в одному магазині мережі Planet Toys у Києві відвідувачі зустріли несподіваного гостя - президента України Володимира Зеленського. Селфи з главою держави в соцмережах опублікувала користувачка Instagram Дар'я Линдина (lyndosik).

"Не дивіться на втомлену мене, тут головний @zelenskiy_official", – вона підписала знімок.

У коментарі до фото друзі дівчини здивувалися несподіваного селфи із Зеленським, проте знайшлися і ті, хто вирішив поіронізувати: “Хейтеры скажуть фотошоп “.

В коментарях до фото Дар'я уточнила, що з главою держави був 1 охоронець “і обидва милі, що охоронець, що президент”.

Зеленський придбав у магазині конструктор Lego Mindstorms. Дані на сайті мережі кажуть, що вартість конструктора становить 9 тис. грн.

Ймовірно, що це подарунок синові 21 січня відзначає своє семиріччя.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський розповів, за яких умов піде в отставк. Журналіст поцікавився у політика, склав би він повноваження у разі звинувачення в корупції?



«Якщо б мене звинуватили в якийсь цієї корупції – пред'явили не політичні звинувачення, а те, що насправді відбулося – тоді, згідно з Конституцією, мені довелося б піти у відставку», – заявив президент.



Однак такий розвиток подій глава держави назвав "малоймовірним" і жартома поцікавився у журналіста, чи він знає щось, чого не знає президент.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.

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