Україні терміново необхідні кадрові зміни в Кабінеті міністрів і Нацбанку

Про це заявив економіст Юрій Атаманюк в ефірі Politeka Online. (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз)

«Необхідно зробити кадрові зміни. Нацбанк – Смолій та заступники, Міністерство економіки – Милованов. Міністерства фінансів – Маркарова з Верлановим і Нефьодовим, заступник голови адміністрації президента Юлія Ковалів. Всі оточили президента. Все це не його люди. І створюють такі умови…», - заявив він.

Економіст підкреслив, що деякі з них прийшли до влади обманом.

«…в парламент навіть коли виносили уряд, міністра фінансів залишили, тому що напрацювання з міжнародним валютним фондом, щоб ми це не зруйнували, треба закінчити бюджет… Це все блеф. І це навіяли все, я так розумію… і це підтвердилося ж. На цій записаної зустрічі Гончарука це підтвердилося всі. Вони сидять і обговорюють, як сформувати зручно думку президента. Президент займається поверненням полонених, президент опікується світом і не може все це вникати», - розповів Атаманюк.

При цьому він підкреслив, що в Україні дійсно досить/

«Потрібно залучити людей, які можуть розбиратися. Людей дуже багато в науковій сфері. У нас є академік Геєв, який консультував усіх президентів і прем'єр-міністрів, у нас є Гальчинський, у нас є Лановий. У нас є технократи-міністри фінасів: Мітюков, Шлапак… Люди, які не заангажовані в різних сферах, які працювали з різними урядами. З ними треба хоча б спілкуватися. Їх потрібно залучати за якимось конкретним питанням», - заявив Атаманюк.

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