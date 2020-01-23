Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Израиль, куда приехал и российский президент Владимир Путин, – важная часть его становления на международной арене

Известный своей харизмой и умением располагать к себе мировых политиков украинкий президент сыграет на контрасте с «агентами КГБ».

Такое мнение в эфире Politeka-online высказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По его словам, Зеленскому нужно было ехать на мероприятие, где выступит лидер страны-агессора. В первую очередь потому, чтобы люди, проголосовавшие за него в Израиле, увидели нового президента, который, в отличие от застрявшего в «совке» Путина – политик западного формата:

«В Израиле его будут сравнивать с «агентами КГБ», и он покажет это сравнение. И это будет огромный плюс ему».

Он также добавил:

«Я бы хотел видеть его в Израиле, я бы хотел его видеть там не как еврея, а как украинца, как украинского лидера, который показывает, что у него приоритет – это Украина, он в первую очередь украинец, и это самое главное!».

Как известно, 23−24 января Зеленский находится с рабочим визитом в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал возможность встречи с Владимиром Путиным в Израиле.

«О вероятности этой встречи — может быть, потому что есть вопросы по обмену наших пленных, и украинцев, и украинцев, которые являются крымскими татарами, которые находятся на территории России. Будет возможность — обсудим это», – заявил президент.

Напомним, встреча Зеленского и Путина состоится, но это пока тайна: названы место и дата.

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