"Если вы слуги, значит сначала нужно увеличить заработные платы народу"

Украинский политик, председатель партии "Рідна країна" Николай Томенко выступил против повышения зарплат народных депутатов

Такое заявление он сделал в эфире Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео – проскролkьте вниз)

«Когда вы слуги народа – это противоестественно. Как назовут, так и работайте. Если вы слуги народа, значит сначала нужно увеличить [заработные платы] народу, а потом говорите о себе», - заявил политик.

Он отметил, что уже создавал законопроекты о снижении зарплат нардепов.

«Я соавтор два раза понижения заработных плат. Это мы снизили зарплаты депутатам. Я был соавтором, когда был финансовый кризис 2009-2010 год. И я так же был инициатором понижения заработных плат во время войны, когда наиболее такая критическая фаза была в 2014-2015 году», - заявил председатель партии "Родная страна".

По мнению Томенко зарплаты нужно снизить зарплаты всей системе государственной службы.

«А если вы заместитель мэра 250-300% премии в городе Киеве, не надо вам ограничить? Надо ограничить. А если руководитель ОТГ и его кум – 300-400%. Вы посмотрите мэров. Я посмотрел Харьков там, Черкассы и т.д., они же страшные там зарплаты получают. То есть всей государственной службе надо четко написать: а) заработная плата, второе – заработная плата не более 100% по концу года», - отметил он.

Также Томенко еще раз подчеркнул, что выступает против финансирования политических партий из государственного бюджета.

«Я считаю, что это - цинизм. Так же, как зарплаты министров – цинизм, так и то, что вы бюджетные деньги на содержание партий берете, тоже цинизм. Виже зарплаты получаете? Пусть партийные взносы платят… Покажите пример. Мое предложение: сначала вы ограничьте свое финансирование, а потом будете говорить о других чиновников. Но то, что надо урегулировать выплату зарплат и не должен мэр или городской совет думать, сколько себе дорогим дать премии – это абсолютно честно», - подчеркнул политик.

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