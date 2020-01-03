Украинский политик, народный депутат Николай Томенко подвел итоги года для столицы Украины

Как передает Politeka.net, об этом Томенко сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук. По его словам, мэр Киева Виталий Кличко избирался два раза и хочет идти на третий срок, но при этом, до сих пор не принят генплан. Только недавно презентовали его проект. Томенко уверен, что ситуацию следует менять (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Бесспорно, по сравнению с другими городами Киев живет лучше, но живет город одним днем и никуда не двигается. Кличко 2 раза избирали мэром, а генплан недавно только презентовали. Я считаю, власти должно быть стыдно. Что они в нем написали - что надо сады строить? А до этого они не знали? Ситуацию пора менять. Столица должна привлекать не секс-туризмом, а нашей архитектурой, культурой и самобытностью", - сообщил в соцсети политик.

В настоящее время, по словам нардепа, Киев напоминает худшую столицу в Европе. Томенко заявил, что есть много замечаний к новому генплану от Кличко.

"Там есть масса замечаний... Как только небольшой форс-мажор - и Киев напоминает город, который с точки зрения планирования... является одним из худших среди европейских столиц. Надо, чтобы мы не зависели от группы застройщиков, управляющих мэрами. Делить Киев между различными застройщиками смысла нет...", - поделился Томенко своим мнением в студии.

Про підсумки року для столиці. Безперечно, порівняно з іншими містами Київ живе краще, але живе місто одним днем і нікуди не рухається. Кличка 2 рази обирали мером, а генплан нещодавно тільки презентували. Я вважаю, владі має бути соромно. Що вони в ньому написали - що треба садочки будувати? А до цього вони не знали? Ситуацію пора змінювати. Столиця повинна приваблювати не секс-туризмом, а нашою архітектурою, культурою та самобутністю. Gepostet von Микола Томенко am Freitag, 3. Januar 2020

Ранее мы сообщали, Николай Томенко предостерег украинцев в новом году. Политик заговорил о беспечности соотечественников и отношении к жизни - "как-то то оно будет" - что может привести к потере свободы и независимости. Томенко сравнил украинцев с "чухраинцами" сатирика Остапа Вишни, которые вели праздную жизнь и не задумывались о последствиях.

"И как учит исторический опыт, то одна из главных черт этого удивительного народа - чухраинцев: "Как-то то оно будет", может привести к потере свободы и независимости! И самое главное: помним, что различия между странами чухраинцев и государством украинцев - есть!"

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