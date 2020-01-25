Никогда не будет у президента такого высокого рейтинга

Президент Владимир Зеленский допустил эпическую ошибку в разговоре с премьер-министром Алексеем Гончаруком

Об этом украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский заявил в эфире Politeka Online (Чтобы посмотреть видео, то проскролльте вниз).

Речь идет о 10-минутной встрече, во время которой Владимир Зеленский дал главе Кабмина Алексею Гончаруку "второй шанс".

Как отметил Андрей Пальчевский, в скандале с прослушкой Владимир Зеленский допустил эпическую ошибку, но она не "убьет" его.

"16 января 2020 года - день, когда Зеленский потерял свой рейтинг навсегда. Он никогда не будет 72% или 62%, это уже будут натянутые цифры... Сошлись плохо звезды.. Вот они для него хорошо сошлись и было доверие. А наш народ - надо было выполнить несколько обещаний. Посадки? Нет. Экономика? Ведь только благодаря пирамиде ОВГЗ... Владимир Зеленский усугубил ситуацию, оставив Гончарука на месте", - объяснил телеведущий свою точку зрения.

Он также объяснил, что дело не в том, что Алексей Гончарук как-то оскорбил Владимира Зеленского. По мнению Пальчевского, украинский президент - настоящий султан.

"Ни у кого в Европе нет такой власти, как у Зеленского. Суды - твои, парламент - твой, а что не твое? Экономика - твоя", - подчеркнул телеведущий и добавил, что Алексей Гончарук является человеком президента.

Подытоживая, Андрей Пальчевский заявил, что история с Оманом также негативно отразилась на рейтинге главы государства Владимира Зеленского.

"Он же не виноват, он вылетел вовремя. Но люди узнали, что был в Омане. Узнали не от пресс-службы, уехали неподготовленными. И выяснилось, что одновременно глава СБУ был в Швейцарии, руководитель ОПУ заграницей. Вообще никого не было. И дальше он приехал довольно быстро. Но было уже поздно... И никто не будет помнить... Будет так: Мальдивы - Порошенко, Оман - Зеленского", - резюмировал Пальчевский в эфире.

Ранее мы рассказывали о том, что Андрей Пальчевский указал на один важный момент относительно личности президента Владимира Зеленского.

По его словам, Владимир Зеленский первый из президентов Украины, который признался, что в его жилах тоже течет еврейская кровь.

"Потому что предыдущий президент, как вы помните, о котором ходили слухи такие упорные, вообще этой темы не касался. Не касался ее ни Ющенко, ни Кучма, ни Кравчук. Кстати Кравчук, как и Кравец – это фамилии ничем не хуже, чем Зеленский. И понимаете, президент с одной стороны сделал такой очень смелый шаг. Говорит: «Я – еврей, и ничего страшного, и меня избрали украинцы". Видите. Я почему рад? Потому, что никакого врожденного антисемитизма...", - добавил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.

Как сообщала Politeka, Пальчевский дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.