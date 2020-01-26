Проект закона об украинских СМИ, соавтором которого является министр культуры Владимир Бородянский, несет в себе только одну цель, и она касается президента Владимира Зеленского

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал политический советник Александр Харебин (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Так называемая четвертая власть Зеленскому не подконтрольна. Поэтому есть два момента: не понимание его командой роли медиа, не умение с ними работать. И второе - неспособность этих людей общаться с людьми. Команда Зеленского пошла по пути самому нерациональному и не правильному. Который вызывает максимальную критику со стороны СМИ. Закон регулирует отношения с провайдерами услуг, и попытка обязать президента выбирать кандидатов в Нацтелерадио по квоте», - отметил он.

По словам Харебина, сейчас восемь человек занимаются руководством телерадиопространства страны.

«Четыре человека выбираются Верховной Радой. И туда люди подают заявки. Конкурсы, комитет Ткаченко и так далее. Четыре человека назначаются президентом. И законодатели пытаются сделать так, чтобы Зеленский выбирал их на конкурсе. Для меня это спорная конфигурация», - подчеркнул он.

Подобная практика по контролю за СМИ, утверждает Харебин, сейчас есть в России.

«Украина взяла самое плохое из российского законодательства. В РФ есть Роскомнадзор, который пытается контролировать и минимизировать влияние оппозиционных политиков в СМИ. Закон о дезинформации - это вопрос контроля», - уточнил он.

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