Документ хотят внести в сессионный зал уже в феврале

Свобода слова в Украине может закончится, поскольку через Верховную Раду будут протягивать скандальный законопроект министра Владимира Бородянского

Как сообщает Politeka, об этом говорится в новом выпуске «Знай Новини» на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Платить 9 миллионов или "не пи*ди". Сегодня мы продолжает обсуждать необходимость принятия закона о предотвращении дезинформации. Как я говорил ранее - законопроект вызвал бурю эмоций и сейчас активно обсуждается в сети. Люди высказывают самые разные мнения. В основном, участники медиа рынка. Смущает появление некоего омбудсмена во власти, который, по сути, будет наделен такими полномочиями, которые позволят влиять на профессию журналиста в целом», - отметил ведущий Валентин.

Более того, отдельного внимания заслуживают и штрафы, прописанные для тех, кто нарушит скандальный закон.

Вообще, штрафы, установленные в статье 85 этого закона, это космос. Минимальный штраф исчисляется пятью минимальными зарплатами. Это составляет 1000 долларов. Самый большой – 2000 минималок. Я уже молчу о том, что можно и реальный срок схлопотать. От 3 до 7 лет, аж бегом. Законопроект хотят подать в Раду уже в феврале. А у них до сих пор две статьи с одинаковой нумерацией – статья 55», - подчеркнул он.

Ведущий также обратил внимание, что проект закона пытаются достаточно быстро «протянуть» через Верховную Раду.

Как сообщалось ранее, министр культуры Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму свыше двух миллионов гривен

Так министр Владимир Бородянский 6 января 2020 года задекларировал получение 27 декабря заработной платы в размере 112 904 грн. Это - один из самых маленьких размеров заработной платы, задекларированный руководителями Минкульта.

Первый заместитель министра Анатолий Максимчук на предыдущем месте работы в среднем за месяц получал 164 000грн. С 2004 года он работал на телеканале СТБ и в объединенном медиа-бизнесе - "Старлайт Медиа".

20 декабря Максимчук задекларировал получение в Министерстве зарплаты 16 декабря в размере 157 051грн. А 28 декабря чиновник заполнил новую форму о получении 27 декабря второй части зарплаты - 248 021 грн. В общем - 405 072 гривен.

Напомним, украинцам повысят зарплаты в 2020 году: кто и сколько будет получать.

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