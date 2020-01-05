В 2020 году в Украине увеличатся зарплаты, однако рост будет не таком быстрый, как в предыдущие годы
Согласно данным Кабинета Министров Украины, средняя зарплата составит 12 497 гривень, но Нацбанк дает менее оптимистические прогнозы – 11 736 гривень.
Также в Кабмине озвучили и реальное увеличение зарплат, учитывающее и рост цен. Этот показатель составит 10,1% по сравнению с 2019 годом.
Кроме того, теперь украинцы смогут сами решать, на какую карточку будет приходить заработная плата, пенсия или социальная помощь.
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Такую возможность работники имели и до этого, но только де-факто. Предприниматели, как правило, могли не выполнять требования, поскольку смена банка для выплат усложняла начисление зарплаты. Сейчас же ситуацию закрепили на законодательном уровне.Кроме того, планируется запустить специальную «горячую линию», куда украинцы смогут жаловаться.
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