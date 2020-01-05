В 2020 году в Украине увеличатся зарплаты, однако рост будет не таком быстрый, как в предыдущие годы



Согласно данным Кабинета Министров Украины, средняя зарплата составит 12 497 гривень, но Нацбанк дает менее оптимистические прогнозы – 11 736 гривень.

Также в Кабмине озвучили и реальное увеличение зарплат, учитывающее и рост цен. Этот показатель составит 10,1% по сравнению с 2019 годом.

Ранее мы сообщали, что минимальная месячная заработная плата уже повысилась на 13,2% с 1 января и теперь установлена на уровне 4723 гривны. В 2019 году она составляла 4173 гривны.