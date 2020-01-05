В 2020 году в Украине увеличатся зарплаты, однако рост будет не таком быстрый, как в предыдущие годы

Согласно данным Кабинета Министров Украины, средняя зарплата составит 12 497 гривень, но Нацбанк дает менее оптимистические прогнозы – 11 736 гривень.

Также в Кабмине озвучили и реальное увеличение зарплат, учитывающее и рост цен. Этот показатель составит 10,1% по сравнению с 2019 годом.

зарплата

Ранее мы сообщали, что минимальная месячная заработная плата уже повысилась на 13,2% с 1 января и теперь установлена на уровне 4723 гривны. В 2019 году она составляла 4173 гривны.
 
Она важна, потому что от нее отталкиваются при расчете единого социального взноса. Это отчисления на пенсии, выплаты по безработице, больничные и несчастные случаи. С нового года ЕСВ возрастет более чем на сто гривен. 
 

Кроме того, теперь украинцы смогут сами решать, на какую карточку будет приходить заработная плата, пенсия или социальная помощь.

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пенсия, деньги выплаты

Такую возможность работники имели и до этого, но только де-факто. Предприниматели, как правило, могли не выполнять требования, поскольку смена банка для выплат усложняла начисление зарплаты. Сейчас же ситуацию закрепили на законодательном уровне.Кроме того, планируется запустить специальную «горячую линию», куда украинцы смогут жаловаться.