Ринат Ахметов стал главным украинским олигархом при Владимире Зеленском

Как сообщает Politeka, такое мнение в интервью Politeka On-line выразил известный украинский журналист Сергей Лямец.

Он обратил внимание на то, что несмотря на заявления экс-президента Петра Порошенко, ликвидировать олигархат в Украине так и не удалось. При этом одним из олигархов, которые успешно выживали при каждой новой власти стал именно Ринат Ахметов.

«Ринат Ахметов уцелел при Петре Алексеевиче и Ринат Ахметов стал главным олигархом при Владимире Зеленском. Уже пришло время это признать», - заявил Лямец.

Он напомнил о том, что перед приходом Зеленского к власти многие утверждали, что его якобы «поставил» тандем Игоря Коломойского и Виктора Пинчука. Некоторые утверждали, что это позволит Коломойскому значительно усилить свои позиции и, наконец, обойти Ахметова.

«Но этого не произошло. Вместо этого условный Пинчук – то есть та группа влияния, которая идет вместе с ним – она поставила правительство и она взяла под контроль по большому счету даже президента Украины. То есть мы сейчас говорим о том, что Пинчук является главным олигархом, который формирует власть. А вот что касается капиталов и бизнесов – у Коломойского не получился этот рывок. У него был шанс, у него были какие-то надежды распилить что-то, взять что-то под контроль и заработать…Но у него не получилось», - подчеркнул эксперт.

По мнению Лямца, это связано с тем, что Коломойский оказался ввязан во множество скандалов и конфликтов, которые не дали ему сосредоточиться на поставленных задачах. Этим воспользовался Ахметов, который давно знаком с Зеленским. Лямец считает, что олигарху удалось договориться с президентом. По его словам, главным условием для олигарха было, чтобы новая власть не изменяла условия, в которых он привык работать.

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