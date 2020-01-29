Курс валют в Украине в ближайшее время еще больше вырастет, однако поводов для паники не предвидится

Как сообщает Politeka, об этом в эфире Politeka On-line рассказал политический советник Александр Харебин (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Думаю, в ближайшее время, и в этом есть чисто экономическая необходимость, гривна вернется на позиции начала 2019 года. То есть, мы можем увидеть гривну в диапазоне 25-27. Это не должно пугать на сегодняшний день украинских граждан. Да, их номинальный доход в долларах уменьшиться. Да, они будут меньше покупать товаров на Aliexpress, который, как в шуточных коллажах, даже страшно брать», - отметил он.

Однако это подорожание, уверен эксперт, даст возможность улучшить позиции украинкой промышленности.

«Потому что одна из причин, в том числе, падения экспортной выручки и производства - это не конкурентная цена, по сравнению с мировыми аналогами. Дешевле завезти молоко и продукты из той же Польши, из-за дешевой гривны, чем производить у себя. Украина оттолкнется, зафиксируется на показатели 25-27, и в этом режиме пройдет весь 2020 год», - подчеркнул он.

Харебин также утверждает, что если с мировой экономикой все будет хорошо, то ситуация в Украине будет стабильная. А вот если «инвесторы начнут побег из украинских облигаций», то спрогнозировать курс доллара будет просто невозможно.

Напомним, доллар взметнется вверх уже на этой неделе: аналитик рассказал, чего ждать.

Как сообщала Politeka, доллар и евро идут в атаку, гривне придется не сладко: курс валют удивит украинцев.

Также Politeka писала, что доллар будет по 40: стало известно, когда рухнет гривна, украинцам советуют покупать валюту.