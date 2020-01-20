Курс доллара к гривне в Украине в течение новой недели, которая начинается 20 января, может вырасти

Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает «РБК-Украина».

Ожидается, что курс доллара на межбанке может составить около 24,5 грн, а наличный «зеленый» в банках может торговаться на уровне 24,3/24,6 гривны за один доллар.

Эксперт отметил, что курс доллара на межбанке ускорил рост в пятницу, 17 января. Это случилось на фоне заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

"Однако после обеда, когда стало понятно, что президент страны Владимир Зеленский отложил решение о принятии отставки, гривна частично восстановила позиции", - добавил Иосуб в комментарии.

На 20 января 2020 года Нацбанк Украины установил официальный курс доллара на уровне 24,25 гривни за доллар - это 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 24,2527 гривни за 1 доллар (+0,1604 грн). При этом курс доллара на 17 января составляет 24,0923 гривни за 1 доллар.

Как сообщалось ранее, эксперты все чаще прогнозируют грядущий обвал гривны. Причем говорят об этом уже не только экономисты. Так ранее мы писали о прогнозе для национальной валюты от астролога Влада Росса.

По его прогнозу, большой риск падения гривны появится, когда разразится мировой финансовый кризис, то есть начиная с октября. Тогда курс может обвалиться до 40 гривен за долллар.

Ранее сообщалось, что главы украинских финансовых предприятий назвали курс доллара, который ожидают к концу 2020 года.

Соответствующая информация содержится в документе "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка.

Там, отмечается, что среднее значение обменного курса в 2020 году ожидается на уровне 27,43 гривен за доллар.

Напомним, курс доллара снова удивит украинцев, прогнозы резко изменились.

Как сообщала Politeka, доллар и евро сорвались с цепи, курс валют резко изменился: НБУ раскрыл все карты.

Также Politeka писала о долларе по 40: стало известно, когда рухнет гривна, украинцам советуют покупать валюту.