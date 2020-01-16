Гривна продолжит радовать украинцев стабильстью в первой половине 2020 года, но потом ее ждет обвал.

Такой прогноз озвучил астролог Влад Росс, передает «Главред».

Он уверен, в первом полугодии гривна продолжит тенденцию, сложившуюся в конце 2019 года и будет укрепляться.

"Наша национальная валюта может укрепиться до 19 гривен за доллар, но с большей вероятностью курс будет на уровне 20-22 гривны за доллар. Ревальвации гривны будет способствовать и новый транш от МВФ (Украина его непременно получит), и запуск рынка земли (скорее всего, это случится к осени), и ряд других факторов", – говорит Влад Росс.

При этом он добавил, что большой риск падения гривны появится, когда разразится мировой финансовый кризис, то есть начиная с октября.

"После соединения Сатурна и Плутона в сентябре 2020 года, в октябре, может разразиться мировой финансовый кризис: Сатурн указывает на стагнацию и жесткие структуры, а Плутон – на мировые финансы. Плюс Меркурий будет ретроградным с 14 октября по 3 ноября, что также "подольет масла в огонь". В результате именно в этот момент грянет мировой кризис. А из-за него в Украине также начнутся разнообразные сложности и проблемы в экономике", – рассказал Росс.

По его словам, гривна обвалится в два раза.

«Если летом курс будет удерживаться на уровне 20 гривен за доллар, то, значит, осенью – 40. Думаю, это максимум. А так, 30-35 гривен. В любом случае, гривна точно обрушится с началом мирового кризиса", – уверен астролог.

Астролог посоветовал украинцам обезопасить себя в преддверии кризиса и в августе купить валюту. По его словам, во время кризиса самой стабильной валютой будут доллар и йена, а вот евро, фунт стерлинга и другие валюты обрушатся. Кроме того, чтобы избежать негативного влияния кризиса, Росс советует как вариант хранить сбережения в золоте.

Астролог рассказал и об очень благоприятных периодах для экономики. Их ожидается два в этом году. Возникать они будут в момент соединения Юпитера и Плутона. Первый из них продлится с марта по июль. Такое сочетание планет даст большой рост экономики, что будет наблюдаться и в Украине. Потому в эти месяцы стоит ожидать притока инвестиций в Украину. Следующий должен случиться и в ноябре – 13 числа, и это может смягчить финансовый кризис.

В любом случае, по словам астролога, с марта по июль должна сохраняться благоприятная экономическая и финансовая ситуация.

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