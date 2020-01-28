Курс валют в Украине 28 января неприятно изменится, доллар и евро заставят гривну страдать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, доллар будет продаваться уже по 24,5984 гривны (+0,2683). Аналогичная ситуация будет и с евро – валюта будет продаваться по 27,121 гривне (+0,2715).

Уточняется, что к средине дня 27 января доллар уже переступил отметку в 24,5807 за банкноту.

Как сообщалось ранее, украинцам разрешили не расписываться в банковских квитанциях, которые выдают во время операций по обмену валют.

"Национальный банк привел нормативно-правовую базу в соответствие с Законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" в связи с изменениями, которые были внесены в него Законом Украины №128-IX и вступают в силу 19 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, при обмене валют отменили необходимость проставлять на расчетных документах РРО такие реквизиты, как подписи кассира и клиента, оттиск штампа.

Кроме того, Нацбанк разрешил банкам использовать новейшие программные кассовые аппараты при обмене валют. Во время таких операций будет создаваться электронный документ, который теперь приравнивается к обычной квитанции с подписью клиента.

Напомним, доллар взметнется вверх уже на этой неделе: аналитик рассказал, чего ждать.

Как сообщала Politeka, доллар и евро идут в атаку, гривне придется не сладко: курс валют удивит украинцев.

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