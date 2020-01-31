Команда президента Украины Владимира Зеленского решила пойти по пути наименьшего сопротивления в вопросе выборов в Киеве

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал украинский политик, председатель партии "Рідна країна" Николай Томенко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Если сейчас вернуть жизнь на полгода назад, то Зеленский, Богдан и его ближайшее окружение четко сформировало, что в Киеве коррупционная модель управления, где "смотрящие" каждый месяц делят фантастические средства. Кличко - с ним делятся также деньгами, выходит со слов новых руководителей государства»,- отметил он.

Томенко уточнил, что Кличко можно называть «кандидатом от Зеленского».

« Это теоретически, и фактически, и реально. Сегодня можем сказать, что кандидатом от команды Зеленского является Кличко. А все вот эти разговоры о кандидатах - больше для шоу. Не может команда "Слуги народа", при достаточно высоком рейтинге партии, что у нас нет своего кандидата», - подчеркнул он.

Более того, Томенко также удалось раскрыть схему, по которой, вероятнее всего, и пройдут киевские выборы.

«Поэтому, схема, скорее всего, будет выглядеть так: номинальный кандидат будет от "слуги народа". Кто-то попадет под раздачу, займет 5 или 6 место, а реально с Кличком договорились. И он, как кандидат от Зеленского, будет следующим мэром. Если мы не выдвинем другую, более серьезную кандидатуру», - рассказал он.

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