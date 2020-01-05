Андрей Пальчевский рассказал, как Владимир Зеленский может легко поднять свой рейтинг

Как передает Politeka.net, такое заявление известный украинский бизнесмен и телеведущий сделал в эфире программы «Чому так?». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Мы прекрасно понимаем, как можно вырвать победу в борьбе рейтингов. Если Владимир Зеленский будет падать в рейтинге, например, у него остается две палочки-выручалочки. На сегодняшний момент. Потом этих палочек-выручалочек будет больше. Первая называется Петро Порошенко. Сажаешь в тюрьму – рейтинг на 30% вверх, никакого сомнения. У вас сомнения есть? У меня – нет. Поэтому, если будет падать рейтинг, Порошенко посадят в тюрьму, увидите», - заявил Пальчевский.

По его словам, Порошенко едва ли не больше всех заинтересован в высоком рейтинге Зеленского.

«Когда упал рейтинг, больше всех трепетал Петр Порошенко. Он должен быть заинтересован априори в том, чтобы рейтинг у Зеленского был достаточно высокий, иначе, помните как в анекдоте про умирающего старого армянина. Он говорит: «Берегите евреев». -Почему евреев?. – А то с ними покончат, за нас возьмутся. Такая шутка. Точно также, берегите рейтинг Зеленского, Петр Алексеевич, потеряете рейтинг – за вас возьмутся», - отметил он.

Второй палочкой-выручалочкой для Зеленского Пальчевский назвал решение о рынке земли. По его словам, рейтинг президента пойдет вверх, если он запретит отмену моратория о рынке земли.

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

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